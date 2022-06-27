منى عبد الغني تنعى الفنان علاء عبد الخالق: وداعا أخي الغالي وعشرة العمر

نعت الفنانة منى عبد الغني الفنان علاء عبد الخالق، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً أخي الغالي وعشرة العمر وزميل الدراسة المهذب علاء عبد الخالق.. اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة.. اسألكم الدعاء".

وأعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

ويعد علاء عبد الخالق حالة فنية متميزة وسط نجوم الغناء في الثمانينيات والتسعينيات، ولد في 23 فبراير 1964م،درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة.

التقى بعدها بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.