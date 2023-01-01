بريطانيا تتعهد بالدفاع عن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية في المنفى

تعهدت بريطانيا بالدفاع عن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين يعيشون في المنفى والذين أصدرت شرطة هونج كونج مذكرات اعتقال بحقهم بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني الصارم الخاص بها.

وعرضت شرطة هونج كونج مكافأة قدرها مليون دولار هونج كونج (127650 دولار أمريكي) لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال أي من ثمانية أشخاص يستهدفهم القانون الجديد الذي فرضته الصين.

ويعيش بعض هؤلاء النشطاء، ومن بينهم ناثان لو، السياسي الذي منحته بريطانيا حق اللجوء، داخل بريطانيا ، بينما يقيم آخرون في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أشخاص في بريطانيا وفي الخارج".

وتابع "ستدافع المملكة المتحدة دائما عن الحق العالمي في حرية التعبير وستدافع عن أولئك الذين يتعرضون للاستهداف".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عنه القول "نحن نعارض بشدة قانون الأمن الوطني الذي فرضته الصين على هونج كونج، بما في ذلك، تجاوزه الحدود الإقليمية، في انتهاك للإعلان الصيني البريطاني المشترك الملزم قانونا".

يذكر أن المملكة المتحدة سلمت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وتعهدت بكين بالحفاظ على حريات الأسلوب الغربي تحت إطار "دولة واحدة ونظامان".

وأضاف كليفرلي "ندعو بكين إلى إلغاء قانون الأمن الوطني وندعو سلطات هونج كونج إلى إنهاء استهدافها لأولئك الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية".