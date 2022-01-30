سمير فرج: أوباما كان يسعى للسيطرة على الشرق الأوسط من خلال الإسلام السياسي

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن 3يوليو يوم مجيد في ذاكرة الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعرضت لضغوط كبيرة داخلية وخارجية قبل 3 يوليو2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن أبرز الضغوط الداخلية التي تعرضت لها القوات المسلحة هي حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي وقت حكم الإخوان، وعزل النائب العام، وتهديد القضاة، إلى جانب تدهور الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما كان داعمًا ومساندًا لحكم الإخوان في مصر؛ وذلك للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال التيار الإسلامي، وهذا الأمر أحد أبرز الضغوط الخارجية التي كانت تواجهها القوات المسلحة.

ونوه أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقتها اتخذ القرار بتأييد مطلب الشعب المصري ودعمه؛ نظرًا لحالة الغليان الموجودة في الشارع، هذا إلى جانب وجود عنصر آخر في الشوارع يمتلك السلاح والمتفجرات، وبالتالي فإن أي تأخير وقتها كان سيشعل النيران بمصر ويتسبب في انهيارها.

ولفت إلى أن هدف جماعة الإخوان الإرهابية كان تدمير القوات المسلحة المصرية، وإنشاء ميلشيا على غرار قوات إيران، لافتًا إلى أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يريد الانتقام من جهاز أمن الدولة، ولكن فشل مخططه لاختراق جهاز الشرطة المصرية والمخابرات العامة وتدمير القوات المسلحة.

وذكر أن الحرب القادمة ستكون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب ثروة الغاز، مؤكدًا أنه لولا وجود جيش قوي لم تستطع مصر القضاء على الإرهاب في سيناء، وتعرضت البلاد لأخطار عديدة في ظل وجود توترات في المنطقة وأماكن النزاع الموجودة على حدود مصر حاليًا.