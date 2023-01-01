رئيس البرلمان العربي يدعو لتمكين الشباب وخلق جيل قادر على مواكبة التحديات

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المغلوطة وحماية الدول العربية من أي محاولات للنيل منها ومن شبابها، باعتبار أن الشباب العربي هم مستقبل الأمة وحاضرها.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشباب الذي يوافق 5 يوليو من كل عام .

وثمن العسومي المبادرات العربية الهامة لدعم الشباب وفتح الحوار معهم بكل شفافية، مؤكدا أهمية البناء على تلك المبادرات لزيادة الوعي والولاء والانتماء، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية وجود رؤية شبابية عربية مشتركة لخلق جيل قادر على مواكبة التحديات الراهنة، داعيا الشباب العربي للتكامل واستثمار طاقاته للمساهمة في بناء الوطن العربي في كافة المجالات، وبذل المزيد من الجهود الرامية لتمكين الشباب العربي، حتى يتبوأ مكانته الحقيقية، وحتى يحقق أحلامه في البناء والتنمية.