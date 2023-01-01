قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه سوف يكون هناك تدعيمات داخل الفريق بعد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولكن ستكون بشكل محدود وليس بالكثافة كما يتوقع البعض.

وتابع سعيد في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، من العناصر التي تضيف لأي فريق ومكسب لأي نادٍ يتعاقد معه".

وأضاف: "لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب أو ناديه ميتلاند الدنماركي كما يتردد، ولم يتم طرح اسمه حتى هذه اللحظة، وكل الأمور متاحة".

وأتم: "مصطفى فتحي لاعب مهم داخل صفوف الفريق وسوف نقوم بتفعيل بند الشراء الخاص به".