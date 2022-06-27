سيد معوض: ما نشاهده في الدوري المصري لا علاقة له بكرة القدم

قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، إن كارلوس كيروش مع منتخب مصر، لم يضيف الكثير للكرة المصرية، رغم مشاركته في البطولة العربية وأمم إفريقيا، ولم ينجح في الصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أن أفكار كيروش عقيمة وقدم مستويات متدنية ومع المنتخب.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "كيروش لعب مع منتخب مصر كرة عقيمة ودفاعية، وبوب برادلي وكوبر تواجدوا مع منتخب مصر، والأخير كان يلعب بشكل دفاعي، ويلعب على جملة واحدة وهي الاعتماد على صلاح، وقيل وقتها إنه منتخب صلاح".

وتابع: "برادلي لعب تصفيات المونديال بشكل جيد حتى لقاء غانا، وخرج من إفريقيا الوسطى بعدما لعبنا بالتشكيل الاحتياطي في لقاء الذهاب".

وأكمل: "شاهدت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وكانت بعيدة عن كرة القدم ولا يوجد لمحة فنية طوال 90 دقيقة، فكيف يتدرب هؤلاء اللاعبون، هناك مباريات كثيرة في الدوري لا علاقة لها بمتعة الكرة، هناك أحاديث كثيرة حول قوة المسابقة لكن ما نشاهده لا علاقة له بكرة القدم حاليا".

وزاد: "هناك مباريات كثيرة لـ غزل المحلة والبنك الأهلي والعديد من الفرق كان مستواها الفني سيئا للغاية، وبابا فاسيليو ليس مسئولا عن تكوين فريق البنك".

وتابع: "من الواضح أن علي معلول كان متسلل بجزء بسيط من قدمه في الهدف الذي سجله ياسر إبراهيم، وكرة أحمد عاطف عليها لغط شديد، والتصوير غير واضح".

وأكد: "طبيعي أن يتعادل الأهلي مع فيوتشر، والفريق الأحمر قدم مستوى جيدًا رغم الخروج بالتعادل السلبي، والفريق أصبح يلعب بشكل أفضل على استاد القاهرة الدولي، واللاعبين والمدرب يقدمون مستوى أفضل عليه، والأهم هو تحقيق لقب الدوري في النهاية".

وأتم: "من الوارد إراحة لاعبي الأهلي بعد حسم بطولة الدوري، وسبق وفعلها مانويل جوزيه".