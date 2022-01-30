سمير فرج: تنمية سيناء تُرجمت على هيئة استصلاح 400 ألف فدان

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الجيش المصري ضمن أقوى الجيوش حول العالم، كما أن القوات البحرية تحتل المرتبة السادسة في التصنيف العالمي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن تقارير الأمم المتحدة أشادت بجهود الجيش المصري والشرطة في ملف مكافحة الإرهاب، موضحًا أن هذا ما جاء في التقرير الـ14 في النصف الثاني من 2021 ووقع عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار إلى أن الاستثمارات والتنمية في سيناء هي أكبر وسيلة للقضاء على الإرهاب، وهو ما سبق وأن أكد عليه الرئيس السيسي، منوهًا أن الرئيس هدفه الأساسي هو تنمية سيناء وبالفعل تُرجم ذلك في زراعة 400 ألف فدان هناك، إلى جانب إنشاء جامعات ومدن جديدة.

وتابع بأن مظاهر التنمية في سيناء لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت تطويرًا لبحيرة البردويل وتعميقها، من خلال معالجة مياه مصرف بحر البقر، هذا إلى جانب تشغيل أبناء سيناء في هذه المشروعات، مؤكدًا أنه تم دمج أبناء القبائل في المجتمع مع إدخال حاملي الثانوية الكليات العسكرية وإلحاقهم بالنيابة، وفي 2024 سيتم توطين بدو سيناء في قرى ثابتة.