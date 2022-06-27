 السيطرة على 3 حرائق نشبت بأماكن متفرقة في الجيزة - بوابة الشروق
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السيطرة على 3 حرائق نشبت بأماكن متفرقة في الجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:03 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 3 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل غرفة حارس عقار بمدينة 6 أكتوبر، وحظيرة مواشي بمنشأة القناطر، ومنزل مهجور بشارع الجمال في العمرانية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الثلاثة، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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