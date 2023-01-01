رئيس البرازيل يرفض إضافة إلى الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور

رفض الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، إضافة طلبها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والتحالف الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور"

وقال لولا، اليوم الثلاثاء، في قمة رؤساء دول وحكومات تكتل ميركوسور في مدينة بويرتو إجوازو، التي تقع على الحدود مع باراجواي والبرازيل قرب شلالات إجوازو الشهيرة عالميا "هذا غير مقبول".

وتابع لولا "لا نريد اتفاقية تجعلنا مجرد مصدرين للمواد الخام إلى الأبد". وكان قد قدم مقترحا مضادا في وقت سابق.

وذكر لولا في إشارة إلى تولي البرازيل رئاسة ميركوسور خلال الأشهر الستة المقبلة "أود أن أعمل من أجل ضمان إبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في هذه الأشهر الستة والتفكير في أمور أخرى.. نريد مناقشة الاتفاقية، لكننا لا نريد أن نكون مجبرين على أي شيء".

كما انتقد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز الإعلان الإضافي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ والبيئة وحقوق الإنسان.

وقال فيرنانديز "إنه يضع الكثير من التركيز على الحماية البيئية بدون مراعاة الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية".

كما اتهم دول الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة حمائية خاصة في الزراعة.