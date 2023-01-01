مساعد وزير خارجية فلسطين: أمريكا تمنح إسرائيل حصانة من العقاب

اعتبر مساعد وزير خارجية فلسطين الدكتور عمر عوض الله، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل حصانة من العقاب، منوهًا أن طبول المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتصاعد، وسط حالة الاحتقان الموجودة بين صفوف الشعب الفلسطيني.

وقال عوض الله في مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ «الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة على المستوى الدبلوماسي والقانوني، لكن هناك فشلًا مزمنًا لدى المجتمع الدولي في محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية».

ورأى أنّ «أحد أسباب فشل المجتمع الدولي، تخلي أمريكا عن واجباتها ومسئولياتها، لأنها تريد أن يتسلل اليأس إلى الشعب الفلسطيني وقيادته في استخدام قواعد القانون الدولي».

وأكد مساعد وزير خارجية فلسطين، العمل على تشكيل جبهة دولية لنفي الرواية الإسرائيلية الكاذبة، التي تحاول فيها وضع الرماد على العيون، وإخفاء جرائمها اتجاه المواطنين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.