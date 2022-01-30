 طارق الخولي: اوعوا تنسوا إرهاب الإخوان.. ولازم نفكر اللي نسي - بوابة الشروق
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طارق الخولي: اوعوا تنسوا إرهاب الإخوان.. ولازم نفكر اللي نسي

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
بسنت حسين
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:21 ص

قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن 3 يوليو بمثابة لحظة من أهم اللحظات الفاصلة فى تاريخ مصر ، معلقا: " لولاهذا اليوم لدخلت مصر في نفق مظلم".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "بالورقة والقلم"، عبر قناة "TEN”، أن 3 يوليو هي إعلان رسمي لاسترداد الهوية المصرية، بعد معركة وطنية بحتة وهي 30 يونيو، متابعا: "الإخوان معتمدين دائما على أن الشعب المصري بينسي، ولكن لازم نفتكر إرهابهم ونفكر اللي نسي".

ولفت إلى الجماعة الإخوانية كان هدفها في فترة حكم محمد مرسي أن ينظمون ميلشيات إرهابية، موازية للقوات المسلحة المصرية لتقسيم الدولة المصرية.

وأكد أن جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن، نظرا أن أحد مرشدي جماعة الإخوان يتحدث أن الانتماء للجماعة لا الوطن، فضلا عن تجاوز المرشد محمد مهدي عاكف في حق البلاد بعبارة شهيرة.

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