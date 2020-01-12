مهيب عبدالهادي: إمام عاشور أهلاوي

علق الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، على القصة المثارة في وسائل الإعلام عن مستقبل إمام عاشور بعد عودته من رحلة احتراف قصيرة في الدنمارك، وماهي حقيقة انتقاله للأهلي.

وكتب مهيب اليوم الثلاثاء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" الخلاصة في قصة إمام عاشور العبد لله هو أول من انفرد بخبر مفاوضات الأهلي مع اللاعب".

أضاف:" هناك صراع بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور".

أكمل:" المقابل المادي للصفقة هو من سيحسم وجهة إمام عاشور".

أتم: الأهلي يفاوض إمام عاشور واللاعب مرحب بالانتقال لصفوفه والأقرب انضمامه للقلعة الحمراء".