مجلس حقوق الإنسان الأممي ينعقد لمناقشة حرق المصحف عقب طلب باكستان

يعقد مجلس حقوق الإنسان الأممي اجتماعا عاجلا، بناء على طلب باكستان، بشأن واقعة حرق نسخة من المصحف خارج مسجد سويدي، حسبما ذكر متحدث باسم المجلس في جنيف اليوم الثلاثاء.

وذكر المتحدث أن عقب الطلب الذي تم تلقيه من إسلام أباد أمس الاثنين، سيعقد المجلس نقاشا عاجلا "لمناقشة الارتفاع المقلق في الأعمال العمدية والعامة التي تنم عن الكراهية الدينية كما يظهر من خلال تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى".

وأشار إلى احتمال أن يجرى النقاش الأسبوع الجاري.

وكانت واقعة حرق نسخة من المصحف الأولى من نوعها في ستوكهولم منذ شهور. وسمحت الشرطة في العاصمة السويدية ستوكهولم باستمرار المظاهرة بعد حظر فعاليات مشابهة في فبراير.

وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة لم يكن لديها الحق في رفض الإذن بحرق المصحف.

وذكرت الحكومة السويدية أن هذا العمل مسموح به بموجب قوانين حرية التعبير في البلاد، لكنه ليس ملائما.

وجدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إدانته لحرق المصحف وانتقد حقيقة أن جهاز الأمن السويدي لا يحظر مثل هذه الأفعال.