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باكستان تفكر في تعيين سفير جديد لها بالولايات المتحدة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:48 ص
ظهر خليل هاشمي، سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، كمرشح قوي ليحل محل مسعود خان، كسفير البلاد في واشنطن، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن الحكومة الائتلافية تفكر حاليا في تعيين سفير جديد لها بالولايات المتحدة، بينما يسعى رئيس الوزراء شهباز شريف، للحصول على ملخص عن المرشحين المقترحين ليحلوا محل خان.

ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها، أن الحكومة كانت تجري مشاورات بشأن استدعاء السفير مسعود خان، وبعد انتهاء العملية، سيتم الحصول على ملخص بالأسماء المقترحة من وزارة الخارجية.

ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد عودة وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري، الذي يزور اليابان حاليا.

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