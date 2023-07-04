استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 32 ألفا و135 جنيها للطن.

وسجل سعر طن السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألفا و500 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.



وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1700 جنيه.

كما سجل سعر أسمنت النصر نحو 1655 جنيها للطن.

كما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1685 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1710 جنيهات للطن.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1780 جنيها.