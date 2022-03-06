الاتحاد الأوروبي يعتزم الانسحاب مع معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل

قالت مصادر مطلعة، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان انسحابه من معاهدة ميثاق الطاقة المثيرة للجدل، بعد أن قالت مجموعة صغيرة من الدول إنها تتعارض مع أهداف المناخ الدولية وتسمح لشركات الوقود الأحفوري بمساحة واسعة للمطالبة بتعويضات قانونية كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الاتحاد سيعلن قرار انسحاب الدول الأعضاء السبع والعشرين من المعاهدة فورا، بعد أن أعربت دول أعضاء في الاتحاد عن قلقها منها.

وتقول هذه الدول إن شركات الطاقة يمكنها استخدام المعاهدة ضد الحكومات لكي تعرقل التحول نحو مصادر الطاقة الخضراء.

يذكر أن إيطاليا غادرت المعاهدة بالفعل وبشكل منفرد عام 2017 في حين تضغط فرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل انسحاب الاتحاد الأوروبي ككل منها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنها تؤيد إطلاق نسخة محدثة من المعاهدة لكي ينهي الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، وتقصير مدة "انقضاء حق المطالبة" لحماية الاستثمارات.