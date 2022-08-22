مسئول إيراني: إيران تستقبل أكثر من مليون سائح صحي سنويا

أعلن المساعد الخاص للوزير ومدير عام شئون التعاون الدولي في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، محمد حسين نيكنام، عن استقبال البلاد لأكثر من مليون سائح صحي سنويا، لافتا إلى إجراء مفاوضات لتطوير بروتوكولات السياحة الصحية مع الدول الأخرى لتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) عن نيكنام القول، إن قدرة إيران على جذب السياح الصحيين، عالية، نظرا لوجود فرق طبية من ذوي الخبرة، وتوفر تكاليف العلاج المنخفضة، بالمقارنة مع الدول الأخرى، والجودة العالية للخدمات الطبية والمستشفيات المتخصصة المجهزة جيدا في مناطق الجذب السياحي.

ولفت نيكنام، بحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الايرانية، في اللقاء المتخصص الذي عُقد تحت عنوان "بحث معوقات وحلول تطوير الدبلوماسية السياحية في عصر ما بعد كورونا"، إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال من السياحة.

وصرح نيكنام بأن هناك أكثر من مليون سائح حاليا يستخدمون الخدمات الطبية في إيران، مشيرا إلى وجود خطة لجذب 6 ملايين سائح صحي سنويا.

وتابع أن "هذا العمل المهم يحتاج الى تعاون وتنسيق من جميع الجهات والمؤسسات المسئولة والمنفذة في هذا المجال"، مؤكدا أن وزارة الخارجية في خدمة التنمية السياحية بأبعادها المختلفة.