زيلينسكي يدعو إلى إنقاذ رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى جمهورية جورجيا في جنوب القوقاز على إنقاذ رئيسها الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، وهو مريض في الحجز.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية التي بثت في كييف مساء الاثنين إنه يجب تسليم الرجل / 55 عاما / وهو مواطن أوكراني، إلى أوكرانيا لتلقي العلاج والرعاية اللازمين.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الوضع بل "إنقاذ هذا الرجل".

وقال: "لا يحق لأي حكومة في أوروبا إعدام الأشخاص .. الحياة قيمة أوروبية أساسية".

وأشار زيلينسكي مرارا أن ساكاشفيلي يُقتل ببطء في الحجز الجورجي، واصفا ذلك بأنه إعدام علني بحكم الأمر الواقع.

وأصدر تعليماته إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالتعبير عن احتجاج حكومة كييف للسفير الجورجي في أوكرانيا واقتراح مغادرة البلاد حتى يتمكن الدبلوماسي من إجراء محادثات في تبليسي.

وكان ساكاشفيلي قد شوهد في وقت سابق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من المستشفى لحضور جلسة استماع في المحكمة يوم الاثنين. وتمت مشاركة صور السياسي الضعيف والهزيل على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف بشأن صحته.

وقال شقيقه ديفيد ساكاشفيلي إن الرئيس الأسبق يفقد وزنه باستمرار ويواجه خطر الموت وربما تعرض للتسمم. وتقول الأسرة إنه لا يتلقى العلاج الطبي المناسب.

وكان ساكاشفيلي رئيسا لجمهورية جورجيا السوفيتية السابقة، التي تقع على الحدود مع روسيا، من 2004 إلى 2013. ودفع بإصلاحات موالية للغرب. وبعد التصويت على إقالته من منصبه، حكم عليه بالسجن غيابيا بتهمة الفساد والتحريض على الأذى الجسدي.

وعاد إلى جورجيا في عام 2021 على الرغم من مذكرة توقيف كانت صادرة بحقه وتم احتجازه.

ويتهم ساكاشفيلي جورجيا، التي تطمح أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعدم الوقوف بشكل واضح بما فيه الكفاية إلى جانب أوكرانيا.