تنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الليلة الخامسة لاحتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.



وتحيي الحفل الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، وتشدو فيها بمجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، والتى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين.



يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.