قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوكالة تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع أحداث مخيم جنين، منوهًا أن الأوضاع داخله خطيرة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هناك 10 منشآت داخل مخيم جنين و90 موظفًا أمميًا لا يعملون جرّاء القصف الإسرائيلي، لافتًا إلى الحاجة لتقييم إيواء الجرحى والمتضررين بمدارس الأونروا في مخيم جنين.

وذكر أن «جنين» من أكثر المخيمات ازدحامًا، مضيفًا: «الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في المخيم، ولن يكون لدينا القدرة على دفع الرواتب حتى نهاية أغسطس، ولدينا عجز مالي قدره 200 مليون دولار».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ما زال مستمرا منذ أمس الاثنين، وسط استشهاد 10 مواطنين، وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة حرجة، ونزوح مئات المواطنين عن منازلهم.

وكانت جامعة الدول العربية، قد دعت إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي.

جاء ذلك ضمن قرار لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة مصر.

وبحث الاجتماع سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.