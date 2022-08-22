 الدوري الإيطالي يُذيع الاتصالات بين حكام الساحة والفيديو للجمهور - بوابة الشروق
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الدوري الإيطالي يُذيع الاتصالات بين حكام الساحة والفيديو للجمهور

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 2:54 م

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الاتصالات بين حكام الساحة وحكام الفيديو (فار) في مباريات الدوري الإيطالي سيجرى إتاحتها بشكل علني في الموسم المقبل لفترة تجريبية.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه جرى التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن مع منصة "دازن" للبث عبر الإنترنت.

ولن يجرى بث الاتصالات بشكل مباشر لكنها ستكون متاحة للجمهور بعد كل جولة من المباريات.

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أنه يرغب في إلقاء الضوء على مدى الصعوبة التي يواجهها الحكام في اتخاذ القرارات رغم مراجعة الفيديو واستخدام تقنية الفار.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي :"نحن نريد أعلى درجة ممكنة من الشفافية."


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