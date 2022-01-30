 رئيس حزب المصريين الأحرار: مصر كانت مختطفة وعادت إلى أبنائها بعد ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حزب المصريين الأحرار: مصر كانت مختطفة وعادت إلى أبنائها بعد ثورة 30 يونيو

بسنت حسين
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 8:40 ص

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ثورة 30 أدت إلى استرجاع مصر مرة أخرى لأبنائها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم”، عبر قناة "الحياة"،أن مصر كانت مختطفة وعادت عقب ثورة 30 يونيو.

ولفت إلى أن الجماعات الإخوانية كان هدفها الاستيلاء على مصر وتقسيمها، مؤكدا أن ما فعله الشعب المصري في ثورة 30 يونيو أفشل مخططات هؤلاء الجماعات.

وأوضح أن فترة حكم الإخوان كشفت للمصريين قيمة الوطن، مؤكدا أن كان هناك ثورة شعبية للدفاع عن الوطن وإسترداده، ونجح الشعب في ذلك.

ولفت إلى أن هناك مؤمرات تتم ضد الدولة لإحباط الشعب من الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن حاليًا، مؤكدا أن الدولة تتصدي لتلك المؤمرات.

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