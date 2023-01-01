 البحرين تدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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البحرين تدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية

علم البحرين
علم البحرين

نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 7:12 م

أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية ووقف أعمال العنف والتصعيد.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن وزارة الخارجية البحرينية تأكيدها في بيان لها موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وكانت القيادة الفلسطينية قررت، أمس، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وفجر الإثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات.


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