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مدير المنتخب الأوليمبي: زيارة فيتوريا منحت اللاعبين دفعة قوية

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:49 ص

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، على جاهزية لاعبي الفراعنة بشكل تام لمواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتابع حرب في تصريحات تليفزيونية: "هدفنا هو تحقيق اللقب والحفاظ عليه والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ووجود روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول منح اللاعبين دفعة قوية قبل المباراة المقبلة".

وأضاف: "أكدنا للاعبين أن هذه البطولة هي فرصتهم سواء على مستوى المشاركة مع ناديه أو عروض الاحتراف ولكن في النهاية علينا التركيز أولًا على العودة باللقب".

وأتم: "حجزت تذاكر العودة منذ البداية يوم 9 يوليو، وهذا ما أكدته للاعبين أننا لن نعود للقاهرة قبل خوض المباراة النهائية وتحقيق اللقب".


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