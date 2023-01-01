مدير المنتخب الأوليمبي: زيارة فيتوريا منحت اللاعبين دفعة قوية

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، على جاهزية لاعبي الفراعنة بشكل تام لمواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتابع حرب في تصريحات تليفزيونية: "هدفنا هو تحقيق اللقب والحفاظ عليه والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ووجود روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول منح اللاعبين دفعة قوية قبل المباراة المقبلة".

وأضاف: "أكدنا للاعبين أن هذه البطولة هي فرصتهم سواء على مستوى المشاركة مع ناديه أو عروض الاحتراف ولكن في النهاية علينا التركيز أولًا على العودة باللقب".

وأتم: "حجزت تذاكر العودة منذ البداية يوم 9 يوليو، وهذا ما أكدته للاعبين أننا لن نعود للقاهرة قبل خوض المباراة النهائية وتحقيق اللقب".