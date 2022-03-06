قدم نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر همامي، اعتذاره باسم المهن الموسيقية للفنان أحمد سعد، عن سوء تنظيم حفله في تونس، متابعا: "نأسف عن هذا الخلل الذي خرج عن النطاق".

وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، باعتذار أحمد سعد مما أسماه إهانة منظمة الحفل؛ معتبرًا أنه سيكون اعتذارا للمرأة العربية، مقدرًا أن سوء التنظيم كان سببا في غضب الفنان.

وأوضح أن نقابة الموسيقيين التونسية كانت ستتخذ الإجراءات اللازمة مع منظمة الحفل لسوء التنظيم، ولكن الفنان المصري تحدث بكلمات وصفها بـ"غير اللائقة".

ووصف أحمد سعد بأنه فنان وذو قامة فنية كبرى، متابعا: "الفنان احمد سعد له كل قدير ونحترمه وكنت انتظر حفله ليطربني".

يذكر أن ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية التونسية، تقدم بشكوى ضد منظمة حفل الفنان أحمد سعد في تونس لأنها كشفت عن أجر الفنان، وذلك يعتبر من الممنوعات.