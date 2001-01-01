قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن مكتب النائب العام ووزارة الخارجية ووزارة السياحة يبذلون جهودًا عظيمة، في مجال إعادة القطع التي خرجت من مصر بصورة غير شرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن مصر نجحت في استعادة قطعة مهمة لرأس أشهر ملوك مصر «رمسيس الثاني» من سويسرا بعد 10 سنوات.

ولفت إلى أن القطعة خرجت في نهاية الثمانينيات من أحد معابد أبيدوس بعد قطعها وتهريبها، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتبع مسار الرأس منذ عام 2013، حتى وصلت إلى سويسرا.

وأوضح أن مصر وقعت اتفاقية مع سويسرا عام 2010 متعلقة باسترداد الآثار، إضافة إلى اتفاقيات مع بلاد تضم أسواقًا لبيع الآثار المصرية أو بها معبر لتلك الآثار.

وأشار إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة عام 2016؛ لوضع قيود على تصدير واستيراد الآثار من الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ساعدت على استرداد آلاف القطع.

وذكر أن زيارة النائب العام إلى باريس منذ أسابيع، توجت باسترداد لوحتين مسروقتين من منطقة آثار سقارة عام 2001، معقبًا: «مصر لن تترك حقها، ولن تترك أي قطعة أثرية خرجت بصورة غير شرعية إلا وتستردها».

وصرح أن القطعة بعد استردادها في أقرب وقت، سيتم عرضها على لجنة سيناريوهات عرض المتاحف أو إعادة ترميمها في المعبد، متوجهًا بتحية شكر وتقدير للسفير وائل جاد، سفير مصر في سويسرا، لأنه بذل مجهودًا كبيرًا.

واستعادت مصر قطعة من تمثال يعود للفرعون «رمسيس الثاني»، كانت قد سرقت قبل أكثر من 3 عقود من أحد المعابد الفرعونية.

وتولّت مديرة المكتب الفيدرالي للثقافة كارين باخمان تسليم هذه القطعة الأثرية المهمة إلى السفارة المصرية في برن.

ويشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة المصرية، وفق المكتب الفيدرالي للثقافة.