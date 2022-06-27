تونس: طعن عنصر أمني في ثاني هجوم خلال أسبوعين

تعرض عنصر من الحرس البحري التونسي، إلى حادث طعن، اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية، في حادثة هي الثانية خلال أسبوعين.

وتعرض العنصر الأمني، الذي يعمل في مركز الحرس البحري التونسي، بضاحية حلق الوادي بالعاصمة، للطعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص وتم نقله إلى المستشفى، بحسب نفس المصدر.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن "حالة العنصر الأمني مستقرة، بينما تم إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن في وقت وجيز، وجاري التحقيق معه".

ولم تتضح بعد أسباب الحادث ولا طبيعته.

وهذا ثاني حادث طعن تشهده تونس في خلال أسبوعين بعد طعن حارس أمني بمحيط سفارة البرازيل أدت إلى وفاته.

ونفت السلطات التونسية أي طابع إرهابي خلف العملية.

وفي مايو الماضي أطلق عنصر أمني النيران في محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية، وقتل أربعة أشخاص من بينهم عنصران من الأمن كانا ضمن دورية أمنية تحرس المنطقة.