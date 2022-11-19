أنوشكا: علاء عبد الخالق كان إنسانا بدرجة ملائكية وسأتذكره بطيبة قلبه

أبدت الفنانة أنوشكا، حزنها الشديد، بعد وفاة المطرب علاء عبد الخالق، أمس، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إنها كانت تجمعها علاقة زمالة مع الفنان الراحل، ولكن لم يجمعهما أعمال فنية مشتركة، لافتة إلى أنها تقابلت معه في حفلات ومناسبات عديدة.

وأضافت أنه كان حريصًا على التواصل مع كل زملائه، ويتمتع بالأدب والذوق الشديد، معقبة: «إذا طلعت على المسرح قبله، يحرص على مصافحتي والاطمئنان علي، وإذا طلعت على المسرح بعده، يقوم بنفس العمل».

وتابعت: "الفنان علاء عبد الخالق كان شخصًا محترمًا، وإنسان طيب الخلق بدرجة ملائكية"، مؤكدة أنها لن تنساه وستظل تتذكره بطيبة قلبه المعهودة منه تجاه جميع أصدقائه وزملائه بالوسط الفني.

وعقبت: "علاء عبد الخالق، كان لا يحب المشاكل، وكان راقيا ومُبتسما ويحب كل الناس، وحريص على إرضاء الجميع".

وأعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.