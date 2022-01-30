 عمرو الليثي ناعيا المطرب علاء عبد الخالق: أغانيه عبرت عن أفراح وأحزان جيلنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو الليثي ناعيا المطرب علاء عبد الخالق: أغانيه عبرت عن أفراح وأحزان جيلنا


نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:34 ص

نعي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان والمطرب الكبير علاء عبد الخالق، والذي وافه الأجل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاما، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك قائلا: "رحم الله الصديق العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، الذي شكّل وجداننا وقلوبنا بأرق وأعذب الأغاني التي عبرت عن جيلنا بكل أفراحه و أحزانه".

وأكد الليثي أن المطرب الكبير علاء عبد الخالق تميز بحسن الخلق والرقي وامتلك موهبة كبيرة في الغناء وقدم نخبة من أجمل الأغاني والتي ستظل باقية في وجداننا.


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