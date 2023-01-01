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حقق المنتخب الأولمبي فوزا غاليا على منتخب غينيا بهدف دون رد وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وإلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقامة بالمغرب.

ويدين الفراعنة بالانتصار لمحمد شبانه الذي سجل الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

وسيلعب منتخب مصر المباراة النهائية مع الفائز من المغرب ومالي، حيث سيلتقي المنتخبان اليوم في تمام الحادية عشر مساء.

ودخل منتخب مصر للمباراة بتشكيل مكون من:

حمزة علاء في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر.

في الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أحمد عاطف قطة.

في الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل