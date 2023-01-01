 الفراعنة إلى أولمبياد باريس .. مصر تهزم غينيا وتتأهل لنهائي إفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يوليه 2023 10:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الفراعنة إلى أولمبياد باريس .. مصر تهزم غينيا وتتأهل لنهائي إفريقيا

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:11 م

حقق المنتخب الأولمبي فوزا غاليا على منتخب غينيا بهدف دون رد وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وإلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقامة بالمغرب.

ويدين الفراعنة بالانتصار لمحمد شبانه الذي سجل الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

وسيلعب منتخب مصر المباراة النهائية مع الفائز من المغرب ومالي، حيث سيلتقي المنتخبان اليوم في تمام الحادية عشر مساء.

ودخل منتخب مصر للمباراة بتشكيل مكون من:

حمزة علاء في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر.

في الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أحمد عاطف قطة.

في الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك