تقرير: اعتقال إيراني شارك في مسيرة للمثليين بتركيا ويواجه الترحيل



يواجه مواطن إيراني في تركيا إمكانيه ترحيله إلى بلاده بعد فترة قصيرة من اعتقاله أثناء المشاركة في مسيرة للمثليين في إسطنبول، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويتواجد المواطن الإيراني (26 عاما) الذي شارك في مسيرة المثليين في أواخر يونيو، حاليا قيد الاعتقال انتظارا لترحيله، في محافظة أورفة جنوب شرقي تركيا، حسبما قال محاميه داود أرسلان لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف.

وقال أرسلان إن المواطن الإيراني المعتقل يواجه التعذيب وربما عقوبة الإعدام، كما أعربت جمعية حقوق الإنسان التركية "إي اتش دي" عن قلقها على سلامة المواطن الإيراني ودعت إلى إطلاق سراحه.

يذكر أن المثلية الجنسية تعد جريمة جنائية في إيران، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية التركية للحصول على تعليق.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت الرجل الإيراني وأكثر من 100 شخص آخرين لمشاركتهم في مسيرة المثليين قبل أكثر من أسبوع.