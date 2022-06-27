«حماة الوطن» بمطروح: انطلاق فعاليات تعليم اللغة الفرنسية مجانا للشباب

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن انطلاق الكورس المجاني في اللغة الفرنسية للطلبة في الإجازة الصيفية من خلال أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، ضمن سلسلة الكورسات المجانية في اللغات"الإنجليزية والفرنسية وأخيرا الفرنسية " يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الكورسات المجانية انطلقت في الأول من يونيو الجاري واستمرت حتي منتصف شهر يوليو خلال الإجازة الصيفية والتي تستهدف استفادة أبنائنا الطلاب والطالبات وشباب المحافظة خلال إجازة نهاية العام.

وأكد محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بمطروح، إلي أن إجمالي عدد المتقدمين ٣١٣ طالبا، موزعين علي التالي ١٩٣ في لغة إنجليزية ، ٨٠ في لغة فرنسية، ٣٠ في لغة إيطالية ، ٦٠ فردا على قائمة الانتظار، وتم عمل اختبارات لتحديد مستوي قبل بداية الكورسات.