استشهاد 9 فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين

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استشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرون يوم الاثنين في عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في أحدث حصيلة لها بأن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 9 من بينهم ثلاثة قضوا في غارات جوية فيما قتل البقية بالرصاص الحي.

وذكرت الوزارة أن أكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا بجروح من بينهم 20 بحالة الخطر.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية يوم الاثنين بلغ 10 بعد مقتل شاب فجر الاثنين متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي خلال تظاهرة في مدينة البيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.