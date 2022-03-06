مسئول فلسطيني: اتصالات لترتيب اجتماع لأمناء عموم الفصائل في القاهرة

أعلن مسئول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن اتصالات لترتيب اجتماع لأمناء العموم للفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث تطورات الموقف في ظل العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد للصحفيين في رام الله، إنه يتولى إجراء اتصالات مع كل الفصائل لترتيب انعقاد الاجتماع في القاهرة، من دون أن يحدد موعدا له.

وأشار الأحمد، إلى أن كل فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ أمس في رام الله أيدت ورحبت بعقد اجتماع الأمناء للفصائل، فيما يتم التواصل مع بقية الفصائل.

وذكر أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة "حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده"، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع المسئولين المصريين بشأن ذلك.

وكان الرئيس محمود عباس دعا أمس خلال ترؤسه لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، الأمناء العامين للفصائل كل لاجتماع طارئ آخر عقب العملية العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي لليوم الثاني في مخيم جنين.

واستشهد 11 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح حتى الآن في مخيم جنين وسط تحذيرات من انفجار شامل في الأوضاع الميدانية المتوترة أصلا منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية.