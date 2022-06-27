قال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب المصري الأوليمبي، إن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهودا كبيرة خلال دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مشيرًا إلى أن الهدف حاليا هو حسم بطاقة الصعود إلى الأولمبياد.

وأضاف حرب في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبين تعاهدوا على التتويج باللقب، وتحدث الجهاز الفني معهم من أجل الفوز باللقب القاري، وهذه البطولة ستكون فارقة مع الجيل الحالي وستمنحهم فرصة كبيرة للإحتراف الأوروبي".

وتابع: "هذه فرصة العمر لهذا الجيل من أجل التتويج باللقب القاري، والصعود للأولمبياد، وسيكونون تحت أنظار المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي وصل إلى المغرب وحضر المران وسيتواجد في لقاء مصر وغينيا لمساندة ودعم الفريق وهو جاء لدعم ومتابعة العناصر المميزة".

وأكمل: "المنتخب الأوليمبي تدرب في نفس توقيت المباراة، وتخلله مران على ركلات الجزاء، وأتمنى تكليل مجهودات الجميع بالفوز".

وزاد: "محمد شحاتة كان يعاني من العضلة الضامة، والآن جاهز لخوض اللقاء، وأحمد عيد أيضا موجود مع الفريق".

وأردف: "أسامة فيصل مهاجم جيد ويركز على نفسه، وهو من قادة المنتخب الأوليمبي، وأتمنى له التوفيق في المباراة المقبلة، و - إن شاء الله - ربنا يكرمه، ولدينا عناصر مهمة مثل حمزة علاء حارس المرمى الأفضل في دور المجموعات، وإبراهيم عادل وحسام عبدالمجيد كلهم من العناصر المميزة".

واستطرد: "المنتخبات الموجودة في البطولة كلهم لاعبين محترفين، والتكوين الجسماني لهم مختلف تماما ومعظمهم محترفين في أوروبا".

وتابع: "حظينا بدعم كبير من الجمهور المغربي والجالية المصرية خلال المباريات الأخيرة، وهدفنا حصد اللقب في النهاية".

وأتم: "محمد بركات موجود معنا في المغرب، وجمال علام رئيس الاتحاد كان موجودا مع منتخب مصر الأول".