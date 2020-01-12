طالبان تحظر صالونات التجميل النسائية في جميع أنحاء أفغانستان

قررت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان، حظر صالونات التجميل النسائية في العاصمة كابول، وباقي المحافظات.

وذكرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التابعة للحركة في بيان لها: «بناءً على الأمر الشفهي لزعيم طالبان، يتم حظر أنشطة صالونات التجميل النسائية في كابول ومحافظات البلاد»، وفق وكالة سبوتنيك.

ووجّهت الوزارة، بلدية كابول بإلغاء تراخيص تشغيل هذه الصالونات بناءً على أمر زعيم طالبان.

يذكر أن طالبان حظرت العديد من الأنشطة على النساء منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي.

وفي نوفمبر الماضي، منعت الحركة المتشددة ارتياد النساء الحدائق في كابول، ومنع دخولهن حمامات السباحة والصالات الرياضية في العاصمة أيضا، وغير ذلك من الإجراءات القمعية.

كما أصدرت طالبان في ديسمبر الماضي، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات.

وتنظم مظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم، للمطالبة بحقوق المرأة.

وتثير هذه الإجراءات التقييدية للنساء المخاوف باحتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد مثلما كان إبان حكهما، في تسعينيات القرن الماضي قبل الغزو الأمريكي في 2001.

وتواجه حكومة طالبان، سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار، بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75 في المئة من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

وسيطرت طالبان، في 15 أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.