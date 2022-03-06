إسرائيل: التعديل القضائي المثير للجدل يحصل على موافقة لجنة العدل بالبرلمان

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تقدم التعديل القضائي المثير للجدل في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، خطوة للأمام عندما وافقت لجنة العدل بالبرلمان على مشروع قانون يحد من قدرة أعلى محكمة في البلاد على إعلان أن قرارات الحكومة "غير مناسبة".

وستتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه لأول مرة من بين ثلاث مرات، في الأسبوع المقبل، وفقا لتقارير إعلامية، وقد يدخل القانون حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة فقط.

ويحذر منتقدون من أن الحكومة يمكن أن تقوم بشغل المناصب المهمة بشكل تعسفي.

وانتقدت المعارضة القانون اليوم الثلاثاء، وقالت إنه سيفتح الباب للفساد، إلا أن اللجنة رفضت هذه الاعتراضات.

وقد تعطى هذه الخطوة زخما إضافيا للاحتجاجات الحاشدة ضد التعديل والتي استمرت على مدى عدة أشهر.

وتزايد عدد المشاركين في المظاهرات الأخيرة مجددا بعدما استأنفت الحكومة إعادة هيكلة القضاء.

وينظر إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنها تتعمد إضعاف المحكمة العليا بهذه الإصلاحات.

وتتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

ويرى المعارضون أن الفصل بين السلطات وبالتالي النظام الديمقراطي في خطر.