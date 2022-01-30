زيلينسكي يشيد بقوات الدفاع الجوي ويشكر ألمانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقوات الدفاع الجوي في خطاب بالفيديو في "يوم قوات الصواريخ المضادة للطائرات" بالبلاد، وهو عطلة مهنية تم الاحتفال بها لعدة سنوات بين القوات المسلحة.



وقال زيلينسكي في رسالته المصورة التي بثت مساء الاثنين في كييف: "بادئ ذي بدء، أهنئ محاربينا (المسئولين عن القوات) المضادة للطائرات.. محاربي قوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، الذين يحتفلون بعطلتهم اليوم".



وأضاف زيلينسكي أنه منذ بداية الحرب، تم إسقاط أكثر من 180 طائرة روسية وأكثر من 130 طائرة مروحية وأكثر من ألف صاروخ كروز، بالإضافة إلى أكثر من 1600 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة.



وقال للقوات التي تدير الدفاعات الجوية للبلاد: "كل هذا يعني الآلاف والآلاف من الأرواح التي أنقذتموها، ومئات من مرافق البنية التحتية الحيوية التي قمتم بحمايتها".



وأوضح زيلينسكي أيضا أنه شكر المستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، على مساعدته في الدفاع الجوي الأوكراني "بطريقة قوية للغاية".



وقال زيلينسكي: "أثبتت أنظمة (أيريس-تي) الألمانية الرائعة أنها فعالة للغاية في حماية سمائنا".



وتابع: "لدينا أيضا صواريخ باتريوت أمريكية فعالة للغاية، والتي قدمتها لنا ألمانيا. أوكرانيا ممتنة لهم، وكذلك لبقية المساعدات الحيوية".



وكرر زيلينسكي طلبه بأن البلاد بحاجة إلى مزيد من المساعدة من الغرب لحماية نفسها.



وقال: "لسوء الحظ، لا تملك بلادنا ما يكفي من الأنظمة المضادة للطائرات عالية الجودة لحماية أراضينا بأكملها وتدمير جميع أهداف العدو".