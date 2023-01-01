السعودية تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيي، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت القيادة الفلسطينية قررت، اليوم، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفجر الإثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات.