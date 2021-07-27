طلاب الثانوية العامة بفيصل: امتحان الاستاتيكا فوق المتوسط

قال عدد من طلاب مدرسة أحمد لطفي السيد بفيصل، إن هناك عدد من النقاط الصعبة في امتحان الاستاتيكا والتي تحتاج إلى تركيز عال.

وأوضح الطالب محمد ناجي أن مستوى الامتحان فوق المتوسط عموما، ويوجد عدد من الأسئلة متوقعة ولكن طريقة طرحها كانت صعبة تجعل الطالب في حيرة من حلها.

وأضاف الطالب عصام صبحي أنه تمكن من حل الامتحان خلال الوقت المحدد وتبقى جزء قليل من الوقت في نهاية الامتحان لم يكف للمراجعة الشاملة.

وأشارت الطالبة مي مصطفى إلى تدرج الامتحان في صعوبة الأسئلة، حيث ضم ما لا يقل عن 3 مسائل صعبة للغاية، بينما يمكن حل باقي الأسئلة أو المحاولة في حلها نظرا لتشابهها بأسئلة تمت دراستها والتدريب عليها في المنهج.