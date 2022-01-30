أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، عن تبرع سويسرا بمبلغ 1.7 مليون دولار، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن سويسرا تبرعت منذ عام 2016 بأكثر من 20 مليون دولار إلى "الصندوق الإنساني لأفغانستان".

ولم تحدد الوكالة الأممية في أي قطاع من البلاد سيتم تخصيص المساعدات المالية.

وتوقع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، تدهور الوضع الاقتصادي لأفغانستان في مطلع عام 2023، لأسباب خدمية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة حذرت من قبل، من أنه بحلول عام 2023 سيواجه نحو 17 مليون شخص في أفغانستان جوعا شديدا، كما يعاني 6 ملايين آخرين من عدم الاستقرار الغذائي في أنحاء البلاد.