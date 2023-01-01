 العراق: استمرار إسرائيل بسلوكها العدواني يزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يوليه 2023 6:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

العراق: استمرار إسرائيل بسلوكها العدواني يزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 5:29 م

أكد العراق اليوم الثلاثاء، موقفه الثابت باستنكار استمرار "جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين العزل خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها".

وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان صحفي: "إن استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة".

وأضاف: "ينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان".

وأكد أن العراق يجدد "موقفه الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة".

ودعا العوادي "كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك