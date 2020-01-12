قال السفير السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنّ شعب بلاده يتعرض حاليا لمذبحة ومحاولات سحق من قِبل حكومة الاحتلال التي تعتبر أكثر تطرفا.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الموقف العربي يجب أن يرتقي من لغة الشجب والإدانة التي لا تجد صدى أو تأثيرا على الأرض، ولا تلقي بالا لها حكومة الاحتلال، إلى مرحلة تنفيذ أي قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ القرار الصادر عن اجتماع المندوبين بالجامعة العربية اليوم تضمن خطوات عملية، أقرها مجلس الجامعة، بينها إجراء زيارات واتصالات وتوجيه رسائل إلى مجلس الأمن وتحديدا إلى الدول دائمة العضوية لتأدية مسئولياته في وقف العدوان الإسرائيلي وحفظ الأمن وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه في حال عجز مجلس الأمن عن تأدية هذا الدور، فقد أقر مجلس الجامعة توجها آخر، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة لمجلس الاتحاد من أجل السلام، ليؤدي الدور الذي يعجز عنه مجلس الأمن.

ونوه بالتحرك القانوني من خلال محكمة العدل الدولية، التي فتحت تحقيقا في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عامين، لكن لم يُنجز هذا التحقيق حتى الآن.

وكانت جامعة الدول العربية، قد دعت إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي.

جاء ذلك ضمن قرار لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة مصر.

وبحث الاجتماع سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العنوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.