شهدت المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة طبيعية من حجاج البر بعد أن قضيا المناسك، وهما محمد يحي محمد الشامي بمستشفي الحرم وكان بصحبته مشرف شركة السياحة المنظمة وهو من حجاج البرى، والحاج شعبان ابو العينين محمد وكان بصحبة نجله وزوجته وهو من حجاج البرى نظام التحسين ويتم حاليا انهاء الإجراءات لحين استخراج المستندات المطلوبة للدفن.

وقال أحمد صالح رئيس لجنة بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، إن هناك حالتي وفاة جديدة بالحج السياحى بالمدينة المنورة تابعين لشركات السياحة المنظمة للحج "وفاة طبيعية" الحالة الأولى للحاج محمد يحيى محمد الشامى من حجاج البرى وتوفي بمستشفى الحرم بالمدينة المنورة بعد قضاء المناسك، وتم إخطار أهله وذويه ويتم حاليا استخراج الأوراق المطلوبة لإجراءات الدفن بالمدينة المنورة.

والحالة الثانية "وفاة طبيعية" لحاج يدعى شعبان أبوالعنين محمد وكان بصحبة نجله وزوجته وهو أيضا من حجاج البرى نظام التحسين ويتم حاليا استخراج الأوراق المطلوبة لإجراءات الدفن بالمدينة المنورة.

وأضاف صالح أن مكتب شئون الحجاج ببعثة الحج السياحى يتابع إجراءات الدفن واستخراج كل المستندات المطلوبة

وتقدم رئيس لجنة بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة بخالص العزاء لأهالى الفقيدين داعيا الله بأن يلهمهما الصبر والسلوان.

وأشار إلى متابعة باقى الحالات بالمستشفيات بالتنسيق مع البعثة الطبية واللجان التابعة لوزارة السياحة بالمنافذ لاستصدار الخطابات المطلوبة لسهولة خروج المجموعات التى من ضمنها المتوفين لضرورة أن المجموعة تحتاج لخطابات رسمسة بخلو مكان سفر المتوفي بخطاب من وزارة الحج السعودى.. لافتا إلى أنه لا توجد حتى الآن حالات خطيرة بالمستشفيات وكل المحجوزين بالمستشفيات حالتهم مستقرة.

وأضاف رئيس مكتب شئون بعثة الحج السياحى المصرى بالمدينة أنها استقبلت ٦ آلاف و٥٠٦ حجاج بين يومي منذ يوم ٢ يوليو باستقبال ٥ آلاف و٥٣ حاجا أمس تم استقبال ١٤١٢ حاجا و٤١ حاجا اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للحجاج التائهين وعددهم ٦ حجاج، فقد تم العثور عليهم سواء من خلال أعضاء البعثة أو المشرفين وعادوا إلى مقار اقامتهم، وحالتي وفاة طبيعية وجاري استخراج الإجراءات المطلوبة لإكمال إجراءات عمليات الدفن وجاري بالتنسيق مع البعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية، متابعة الحالات الموجودة بالمستشفيات دون إصابات خطرة بجانب المرور الميداني لأعضاء البعثة.