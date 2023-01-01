شريف عامر يرفض إذاعة فيديو حادث الدهس: لا يعبر عن المجتمع المصري أو فئة معينة به

رفض الإعلامي شريف عامر، إذاعة الفيديو الخاص بحادث الدهس الذي وقع في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أنه «حادث لا يعبر عن المجتمع المصري أو فئة معينة به».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن مقطع الفيديو صادم، معقبًا: «لا نحب أن نفرض على من يشاهدنا فيديو أو مشهدًا معينًا شديد الصعوبة، خاصة لو به أطفال ولحظات صادمة».

وأكمل: «ممكن تحدث خناقة بين جيران، لكن لم يتصور أحد أن تصل الخناقة لهذا المستوى من الوحشية والجنون والعنف.. المشهد صادم وفظيع جدًا».

واختتم: «لن نفرض على الجمهور مشاهدة فيديو يخلو من ملامح الإنسانية الطبيعية، يهمنا عرض المعلومة ونحترم القاعدة التي وضعناها بعدم عرض الفيديوهات الصادمة الخارجة عن الإنسانية».

وقال العقيد أركان حرب غريب حافظ المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة حريصة على توضيح الحقائق للرأي العام، بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المتحدث، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 يوليو 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم؛ القتل العمد والشروع فيه، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.