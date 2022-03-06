وزير الداخلية الفرنسي يحذر من وصم الأجانب فى البلاد

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حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، من وصم الأجانب فى فرنسا وذلك فى تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الفرنسى.

وقال دارمانان أمام جلسة برلمانية اليوم في باريس "المسألة اليوم تتعلق بالمجرمين وليس الاجانب."

ومن بين 4000 شخص تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية فإن أقل من 10% ليسوا مواطنين فرنسيين وأن 40 منهم فقط يواجهون الاحتجاز انتظارا للترحيل.

وذكر دارمانان "لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب... نريد حب الجمهورية".

وأضاف وزير الداخلية أنه من الممكن أن يكون لديك أصول مهاجرة وأن تأتي من الضواحي وأن تحب بلدك.

وفي هذا السياق، شدد دارمانان أيضا على عدم إجراء تحقيقات ضد قوة الشرطة بأكملها، مشيرا إلى أنه لم يكن جميع سكان الضواحي مسئولين عن أعمال الشغب ولكن يوجد فقط عدد قليل من المجرمين.

وشهدت فرنسا أعمال شغب عنيفة منذ إطلاق الشرطة النار وقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما الأسبوع الماضي.