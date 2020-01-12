هل سيحتضن عشاق دمية «فوربي» نسختها الجديدة الصادرة لمرور 25 عاما على طرحها لأول مرة؟

عندما استيقظت ستيفاني ساندرز جاكوب يوم الخميس الماضي من نومها، شعرت بأجواء أشبه بتلك الخاصة بعيد الميلاد (الكريسماس)، حيث أعلنت شركة الالعاب والدمى الأمريكية "هاسبرو" عن طرحها لدمية "فوربي" الجديدة، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من سبعة أعوام.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن ساندرز جاكوب، التي تقتني مجموعة تضم 40 قطعة من دمية "فوربي" المحببة، القول: "علي أن أعترف بأنني بكيت. لقد طلبت اثنين بالفعل، واحدة من كل لون".

قد تكون قد مرت عقود منذ أن فكّر المرء لآخر مرة في دمية "فوربي"، وهي لعبة شيقة لا جنس لها، يجمع شكلها بين البومة والهامستر أيضا، مع عيون شبيهة بالإنسان يمكن مقارنتها بدقة أكبر مع المخلوق الخيالي الغريب "موجواي" الذي ظهر في فيلم الكوميديا السوداء الأمريكي "جريملينز" في ثمانينيات القرن الماضي.

وقد حققت دمية "فوربي" منذ طرحها لأول مرة في عام 1998، مبيعات تقدر حجمها بنحو 58 مليون قطعة، كما حشدت جحافل من العشاق المخلصين.

لقد ظلت الدمية تمثل جزءا مهما من الثقافة الشعبية في البلاد، حيث ظهر وجه الدمية المميز والفريد على العديد من الأغراض الخاصة بالمشاهير، بالإضافة إلى ظهورها في أدوار شرفية في أعمال فنية مثل المسلسل الامريكي الكرتوني الكوميدي "ذا سيمسونز"، وأفلام مثل "أن كات جيمز" و"ذا ميتشلز فيرسيس ذا ماشينز".

وحتى قبل إعلان "هاسبرو" في الأسبوع الماضي، كانت هناك تكهنات منذ عدة أشهر بأن شركة الدمى الأمريكية ستطرح دمية "فوربي" الجديدة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاقها. وكان قد تم تسريب نموذج أولي للدمية على موقع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "إي باي" في مارس الماضي، أدى سريعا إلى إصابة عشاق الدمية بحالة أشبه بالجنون، لدرجة أن أحد المعلقين كتب: "أريدها أن تكون مخيفة من جديد". فيما كتب آخر: "يا إلهي، يا ربي، يا إلهي".

ومن جانبها، قالت كيم بويد، المسئولة عن الدمى في شركة "هاسبرو"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن لعبة "فوربي" الجديدة، التي تباع بسعر تجزئة يبلغ 69.99 دولار على موقع "أمازون" (رغم نفادها في الوقت الحالي)، وسوف تصل إلى المتاجر في 15 من يوليو الجاري، تصدر أكثر من 600 رد فعل تفاعلي يمكن اكتشافه، تشمل إصدار أضواء وأصوات وترديد عبارات، بالاضافة إلى غناء 10 أغانٍ فريدة ومميزة.

ومن بين أكثر السمات المميزة لنموذج "فوربي" الجديد، هو أنه يحتوي على زر "إيقاف التشغيل" الذي طال انتظاره في تلك الدمية تحديدا، لذلك يمكن لمقتنيها أن يطمئن إلى أنه لن يستيقظ مذعورا في الثالثة فجرا على صوت أغنية مخيفة أو مرعبة.

ولكن ما الذي ساعد "فوربي" على الصمود والحفاظ على مكانتها في قلوب عشاقها طوال فترة الـ25 عاما الماضية، رغم ما مر عليها من تغير للانماط والاتجاهات؟

تقول ميجان كاثرين روز، وهي باحثة أسترالية تدرس جماليات الحيوانات الأليفة المخيفة وعلم الاجتماع المرتبط بها، إن تصميم الدمية الغريب هو جزء مما جعل من الصعب نسيان دمية "فوربي" الأصلية.

وأوضحت روز أن "دمية فوربي كانت، لسبب ما، مزعجة وحمقاء.. إنها عبارة عن تهجين غريب لسمات مختلفة شبيهة بسمات الحيوانات".

وأضافت: "فهي بها منقار خاص بالطيور، وآذان تشبه آذان القطط، وخصلة صغيرة من الشعر في الأعلى، ثم قاموا بدمج كل ذلك مع عيون بشرية ورموش مميزة".

وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بأن دمية "فوربي" مرت بأكثر من 100 عملية إعادة وتكرار، حيث تم طرح أجيال مختلفة منها، وأصدقاء لها، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة.

وبغض النظر عن ماهية النموذج، لطالما كانت عيون دمية "فوربي" محل نقاش. ويقول رافين موير، الذي يقتني مجموعة تضم نحو 50 قطعة من دمية "فوربي": "إنها مخلوقات محشوة، رقيقة جدا وصغيرة، ولكنها لديها عيون تنظر إلى الأمام، وهي بشرية للغاية وأيضا تتسم بالرغبة في الافتراس، مما يثير الأعصاب".

ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء حصول "فوربي" على الكثير من الاهتمام على مدار الـ 25 عاما الماضية، هو أنها مخلوق له عيون واسعة وكبيرة وقادر على التحدث.

ورغم من أن الدمية مبرمجة لبدء التحدث باللغة الـ "فوربية" - وهي لغة مستوحاة من اللغات اليابانية والتايلاندية والصينية والعبرية، التي تعلمها ديفيد هامبتون، الذي شارك في عمل دمية "فوربي" خلال الفترة التي قضاها في البحرية الأمريكية – فهي "تتعلم" الحديث باللغة الإنجليزية (أو بأي من اللغات الخمس الأخرى التي أضافتها شركة "هاسبرو" لها)، بصورة تدريجية.

لقد كانت رؤية هامبتون الأولية لفوربي بسيطة للغاية، حيث كان قد قال لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 1998، إن الإلهام الخاص بالدمية تسلل إليه بعد رؤية حيوان "تماجوتشي" الرقمي الاليف في معرض للألعاب عام 1997، وحينئذ قرر صنع لعبة تفاعلية تكون أيضا أشبه بالحيوان الاليف.

وتقول بويد: "قرر ديفيد صنع كرة من مجسم من الفرو، ثم استلهم اسم (فوربي) من خلال ابنه، الذي أشار إلى أن اللعبة تبدو في الواقع مثل كرة من الفراء".

وعلى الرغم من أن "فوربي" كانت دائما قادرة على التحدث والصراخ والرقص والنوم (إلى جانب القيام بوظائف أخرى)، فإن الشيء الوحيد التي لم تكن قادرة على القيام به حتى الآن، هو إيقاف تشغيلها. وتقول ستيفاني إزو، وهي فنانة متفرغة أضفت لمسات على المئات من نماذج دمية "فوربي"، لكي يتم بيعها على موقع "إيتسي"، إنها عادة ما تقوم بإفراغ الدمية من البطاريات أثناء عملها عليها، لأنها "تصدر ضوضاء في كل مرة تقوم فيها بنقلها".