بروكسل تهدف إلى معاقبة انتهاكات حماية البيانات عبر الحدود

أكدت المفوضية الأوروبية رغبتها في تعزيز الامتثال وتسريع الملاحقات القضائية في انتهاكات حماية البيانات من خلال اقتراح قواعد جديدة للقضايا عبر الحدود اليوم الثلاثاء.

وقال مفوض العدل ديديه ريندرز في بيان إن القواعد تساعد وكالات حماية البيانات الوطنية "على الأرض" على العمل معا عن كثب في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف هذا تحسين الملاحقات القضائية لانتهاكات قانون حماية البيانات التي تؤثر على العديد من الأشخاص حيث تعمل الشركات الكبيرة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر تطبيق إجراءات محددة لهذه القضايا.

ومن المقرر أن تكون الهيئة الوطنية التي تقود التحقيق ملزمة بمشاركة ملخص القضية مع وكالات حماية البيانات الأخرى التي هي جزء من الادعاء لتجنب النزاعات اللاحقة.