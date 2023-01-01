نعت الفنانة منى عبدالغني، الفنان علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إنهما بدءا المشوار الفني سويًا قبل انضمامهما إلى فرقة «الأصدقاء»، موضحة أنهما كانا زملاء في أكاديمية الفنون.

وأضافت: «زمالة جميلة وعشرة عمر حلو، يعتبر أخويا وعشرة قبل تعاوننا مع الملحن عمار الشريعي، وهو اللي عرّفنا أنا وحنان على عمار».

وأشارت إلى تفكيرهم في تخصيص يوم تقديرًا لأعمال ومسيرة الراحل، والإعراب عن حبهم له، واصفة «عبدالخالق» بأنه إنسان متفرد ومهذب وعلى خلق ودمث ومؤدب.

وأكملت: «كان أخلاقًا تمشي على الأرض، هتوحشني وهفتقدك كأخ»، كاشفة عن وصية زوجة الراحل: «أوصتني أطلب من كل محبيه الدعاء له، خاصة في تلك الليلة المهمة لأنه لوحده في القبر، لكن معه دعوات كل الناس اللي تحبه في كل مكان».

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل علاء عبد الخالق عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.