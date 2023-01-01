أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أن تصفيات برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي" ستتواصل الأربعاء القادم في القاهرة بعد جولة الإسكندرية والمنصورة، والتي شهدت تصفيات محافظات "الدلتا والإسكندرية ومطروح والمنيا"، والتي شهدت تصفيات مشروعات الصعيد، قائلة: "روحنا الإسكندرية والمنصورة والمنيا ثم القاهرة في المحطة الرابعة من التصفيات".

وأبدت الحديدي، إعجابها بتزايد أعداد الشركات الناشئة التي ينتمي مؤسسوها للجامعات كطلاب: "السنة دي انبهرنا بمؤسسي الشركات الناشئة الذين لا زالوا طلاب في الجامعات، معظمهم متفوقين".

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": "القصص ملهاش حصر في هذا الصدد، خاصة أن العالم ودول كثيرة بتكون الجامعات هي المركز والحاضنات الرئيسية، ومنشأ الشركات الناشئة مثل مشروع جوجل كمشروع بحثي، وكذلك مارك في مشروع "الفيسبوك" في هارفرد، والذي بدأ كمنصة طلابية وكذا تطبيق "سناب" كانت مشروعات بحثية في جامعة "ستانفورد" لمؤسسها إيفان شبيجل".

جدير بالذكر أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية، وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية، أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم، ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

وتعد المرحلة الأولى مرحلة التصفيات الأولية، فضلا عن أنها المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التي تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الاستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.